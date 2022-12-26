Железнодорожники вывезут в 2023 году на восток не менее 53,1 млн тонн кузбасского угля

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) гарантировали вывоз в восточном направлении из Кемеровской области в 2023 году не менее 53,1 млн тонн угля. Соответствующее допсоглашение к документу о взаимодействии по обеспечению перевозки железнодорожным транспортом продукции, производимой на территории региона на период 2019-2035 годов, подписали директор – председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров и кузбасский губернатор Сергей Цивилев.

О подписании соглашения сообщила пресс-служба областного правительства. «Кузбасс обязуется предоставить к перевозке, а ОАО РЖД – гарантированно вывезти в восточном направлении на экспорт не менее 53,1 млн тонн угля. Индикативный объем вывоза кузбасского угля на экспорт через восточный полигон ОАО РЖД, предусмотренный допсоглашением, – 55,1 млн тонн угля»,– говорится в пресс-релизе.

23 ноября, выступая с бюджетным посланием перед депутатами законодательного собрания Кемеровской области, господин Цивилев заявил, что в этом году ОАО РЖД вывезет на восток из Кузбасса 48,5 млн тонн угля при плане в 58 млн тонн, а в 2023-м должно быть вывезено в этом направлении 63 млн тонн. «РЖД предлагает вывезти 52,5 млн тонн. При этом наши угольщики могут намного больше добывать и поставлять»,– сказал тогда Сергей Цивилев.

По данным министерство угольной промышленности Кузбасса, за 11 месяцев 2022 года угольщики региона отгрузили на экспорт 109,3 млн тонн. Это на 19,0 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Валерий Лавский