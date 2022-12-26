На модернизацию Пермского порохового завода направят 1 млрд рублей

Инвестиции в развитие Пермского порохового завода составят 1 млрд руб. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Махонин на сегодняшней пресс-конференции. В рамках модернизации на заводе появятся новые производственные цеха, инвестиции также направят на усиление безопасности производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. ППЗ выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферические пороха для стрелкового оружия.