В Чечне опровергли задержание представителя Кадырова в Крыму

Представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях Хасана Ибрагимова и еще четырех чеченских силовиков не задерживали в Симферополе, заявил министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По его словам, все, что ранее сообщали СМИ о задержании Ибрагимова и его знакомых в одном из ресторанов Симферополя после избиения местного жителя, является неправдой. «Никто ни на кого заявления не написал, никого не задержали, это буквально бытовой какой-то инцидент, который был исчерпан на месте»,— сообщил Дудаев «РИА Новости».

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что представителя Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях Хасана Ибрагимова и еще четырех лейтенантов отряда СОБР «Ахмат» задержали в Симферополе по подозрению в избиении парня. По информации издания, чеченцы решили посетить местный клуб «Монро» после покупки автомобиля. Во время отдыха один из них стал приставать к незнакомой посетительнице. За нее заступился ее парень. Разгорелся конфликт, который закончился избиением молодого человека. По словам очевидцев, охрана заведения ничего не делала, чтобы остановить драку. Во время задержания, отмечает издание, один из чеченцев ударил полицейского ногой, инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

В правоохранительных органах Крыма ситуацию не комментируют.

Александр Дремлюгин, Симферополь