Жизнь в Солнечной системе могла возникнуть на Марсе в первые 100 млн лет эволюции после бомбардировки астероидами, содержавшими лед, считают исследователи из Университета Копенгагена. Около 4,5 млрд лет назад воды на Марсе было много — возможно, даже вся соседняя планета была покрыта океаном.



Помимо воды астероиды класса С (от С — углерод), считают датские ученые, несли биологически важные молекулы, в частности аминокислоты.

«Эти астероиды богаты водой и формировались во внешней части Солнечной системы, кроме того, они богаты органическими молекулами,— объясняет профессор Мартин Биззарро из копенгагенского Центра формирования звезд и планет.— Наше исследование предполагает, что на Марсе тогда присутствовали два важных компонента, которые могли бы стать основой для возникновения жизни. Это вода и сложная органика. Без этих двух ингредиентов эволюция жизни была бы невозможна».

Исследователи изучали найденные на Земле фрагменты марсианской коры из метеоритов — результат столкновения астероида или кометы с Марсом, настолько сильного, что частицы Марса миллиарды лет назад взлетели в космос и в конце концов упали на Землю.

Исследование, опубликованное в рецензируемом журнале Science Advances, показывает, что глубина океанов, покрывавших Марс, достигала 300 м в течение первых 100 млн лет существования Марса.

Биззарро считает, что в конце этих 100 млн лет произошло катастрофическое столкновение Земли с планетой размером с Марс, в результате которого образовалась система Земля—Луна и одновременно была уничтожена жизнь, зарождавшаяся на Земле.

Марс намного меньше Земли и не имеет тектонических плит, которые находятся в вечном движении в недрах Земли,— их взаимодействие привело к тому, что утрачены все свидетельства того, что происходило в первые 500 млн лет истории нашей планеты.

Марс же подвергается сильнейшему воздействию космической радиации, поэтому поверхность планеты практически стерильна. И если на Марсе сейчас и осталась какая-то жизнь, она должна находиться на глубине 1–2 м, предполагает Биззарро.

Он ждет результатов миссии марсохода НАСА Perseverance: «Образцы, которые он добудет, должны подтвердить нашу гипотезу. Есть разные вопросы, ответы на них дадут эти образцы, но главный — следы древней марсианской жизни!»

По материалам Reuters.

Ольга Грибова