Создать себе хорошую старость

Старость — итог жизни. Но, несмотря на то что это результат, мы, как правило, смотрим на нее как на не зависящий от нас итог. И происходит это потому, что до определенного момента мы просто не задумываемся о старости, а если и задумываемся, то применительно к другим.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Как будто старые люди — это пришельцы с другой планеты. Мы смотрим на них и думаем, как им живется, какие у них заботы, иногда это нас пугает, иногда вызывает сочувствие и желание что-то сделать и лишь изредка заставляет задуматься над своей собственной старостью. А между тем «старость» — это достаточно длительный период жизни, он может составлять 20, 30 и даже 40 лет, и его хочется прожить, а не доживать.

В последние 40 лет много исследований было посвящено тому, какие факторы влияют на качество жизни в пожилом возрасте, и было получено множество результатов. Мы знаем, что спорт или хотя бы фитнес благоприятно влияют не только на физическое здоровье, но и препятствуют ухудшению памяти и внимания; умственная деятельность, например, чтение, изучение иностранных языков, да и в целом обучение чему угодно, благоприятно влияет на сохранность той же самой памяти, а участие в общественной жизни и волонтерских проектах благоприятно сказывается на состоянии человека в целом, его настроении и самочувствии. Но все это мы знаем применительно к уже пожилым людям, которые прожили значительную часть своей жизни. И вот здесь как раз и возникает идея футуризации. Футуризация — это включение в жизнь такой деятельности, стратегий, механизмов, которые будут помогать решать не только сегодняшние задачи, но и «создавать» наше будущее. Футуризация в целом — это не только про старение, это может быть и про экологию, и про мир во всем мире, в общем-то про будущее в любом контексте.

При поддержке Российского научного фонда (проект 22-28-00869) команда ученых факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета смогла начать разработку идеи футуризации старения. Опираясь на исследования ученых всего мира и наши собственные разработки за последние 30 лет, выявившие факторы, позитивно сказывающиеся на качестве жизни в старости, мы решили изучить, какие из этих факторов человек может активировать на более ранних этапах. С помощью методов психологической диагностики мы определяем стратегии, используемые людьми на разных этапах их жизни и выявляем закономерности, благодаря которым можно будет прогнозировать необходимость активации тех или иных ресурсов.

Смысл этой идеи в том, что то, что мы делаем, будучи взрослыми людьми, может быть полезно не только здесь и сейчас, но и приносить пользу в будущем, формировать ресурсы для нашей старости. Но для того, чтобы сформировать необходимые ресурсы, нужно понять, что необходимо, то есть какой результат мы хотим получить, к чему стремимся. И здесь на нашем пути возникает стена — у кого-то это огромное препятствие, а у кого-то небольшая изгородь,— но есть эта преграда почти у всех и имя ей — предрассудки и стереотипы. До определенного момента большинство взрослых людей не просто не думает, а даже не хочет думать о том, какую старость они хотят, потому что старость — один из наиболее стигматизированных, негативно воспринимаемых возрастов. Взрослый человек старается дистанцироваться от мыслей о старости так долго, как это возможно, потому что «ну когда это будет?», «да еще полно времени» или вообще — «да я и не доживу». Но, как показывает статистика, большинство людей до старости все-таки доживает, более того, в современном мире, где растет продолжительность жизни, шансы не только дожить до старости, но и провести там немало времени довольно велики.

Поэтому, для того чтобы сконструировать свои старость, такую, как вы хотите, чтобы прийти туда с максимально возможными ресурсами, для начала нужно побороть страхи и стереотипы и спросить себя, а какую старость я для себя хочу? И ответ на этот вопрос должен быть не абстрактным («хочу жить вечно и быть здоровым и богатым»), а весьма конкретным — где я хочу жить, чем хочу заниматься. И чем детальнее и реалистичнее будет эта картинка, тем легче будет понять, как прийти к такому результату.

Второй этап футуризации — это конкретные деятельности, стратегии, механизмы, многие из них перекликаются со здоровым образом жизни: это физическая активность, умственная деятельность, питание и отказ от вредных привычек, но еще это понимание своего психологического состояния (например, я чувствую дискомфорт, обиду, гнев — почему я их чувствую? Могу ли я самостоятельно, если не полностью избавиться от этого переживания, то по крайней мере снизить накал этих эмоций?), это внимание к своим интересам и потребностям (например, попробовать что-то новое, выделить время на уже существующие хобби, понять, что отдых — это не блажь, а необходимость). В жизни взрослого человека есть множество мелочей, повседневных рутинных действий, которые могут помочь прийти к старости в наилучшей для себя форме. Важно также, что футуризация старения, или конструирование старения, не значит, что вся жизнь становится подчинена мыслям о старости, просто принимая те или иные решения мы учитываем не только сиюминутные нужды, но и долгосрочную перспективу. Зная, что именно будет полезно для старения, мы создаем своего рода психологические «ловушки», которые будут способствовать максимальному использованию тех возможностей, с которыми мы сталкиваемся.

Главная задача сейчас — задача, которую мы начали решать в этом проекте,— определить те факторы и стратегии, которые помогут нам прийти к благополучной старости и понять, в каком возрасте о них стоит задуматься, а в каком уже просто нельзя о них не думать. В будущем мы хотим прийти к такой программе комплексного психологического сопровождения взрослого человека, с помощью которой мы могли бы формировать своего рода «дорожную карту» конструирования старения.

Вместо заключения. Я часто слышу от знакомых: «да кто вообще хочет быть старым?!» — и мне всегда хочется ответить (и иногда я так и делаю): «Я хочу быть старой!!! Не прямо сейчас, но я хочу дожить до своей старости и хочу прожить там как можно больше. Я хочу быть старушкой, осваивающей новые гаджеты, или той бабушкой, которая, взобравшись на Килиманджаро, попала в книгу рекордов Гиннесса, я хочу пить чай (или что покрепче), сидя в летнем кафе и наблюдая за молодым поколением, удивляться их взглядам и новомодным трендам (но не осуждать). Я хочу, имея свой багаж знаний и опыта, смотреть на меняющийся мир и видеть, как ты сам становишься частью истории». Старость — это итог, и только от нас зависит, каким он будет.

Ольга Стрижицкая, доктор психологических наук, профессор, завкафедрой психологии развития и дифференциальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета