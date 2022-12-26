Горит склад в промзоне Новосибирска

В Новосибирске горит склад на площади около 1,8 тыс. кв.м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. По предварительным данным, пострадавших нет.

По информации спасательного ведомства, сообщение о пожаре на складе на ул. 2-я Станционная (Ленинский район) поступило в экстренные службы в 16:58 по местному времени. На момент прибытия первых расчетов спасателей двухэтажное здание, смонтированное из сэндвич-панелей, было полностью в огне. Площадь пожара составила примерно 1,8 тыс. кв. м, ему присвоен второй ранг сложности. Существует угроза распространения огня на соседние здания.

Прокуратурой начата проверка по факту произошедшего.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев