Власти Прикамья ищут инвестора для «Пермской судоверфи»

Сегодня на пресс-конференции губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о существующих предварительных договоренностях с крупным инвестором для ООО «Пермская судоверфь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

«Я всегда говорил о том, что задача «Корпорации развития Пермского края» сохранить и передать частному бизнесу актив», - пояснил губернатор. По его словам, участие корпорации развития в работе предприятия было необходимо для его сохранения, и сохранения рабочих мест. Дмитрий Махонин уточнил, что совместно с мэрией Москвы власти Прикамья загрузили предприятие заказами и сейчас стоит задача передать актив крупному инвестору. «Предварительные договоренности у нас есть, кто это будет, я пока не скажу. Как все получится – все будет хорошо», - сказал губернатор.

ООО «Пермская судоверфь» управляет выкупленным Корпорацией развития Пермского края имущественным комплексом Верхнекамского судостроительного комплекса. Предприятие начало работу в сентябре 2021 года. Оно выполняет межнавигационный ремонт судов и производит металлоконструкции, необходимые для строительства мостов, модульных причалов и элементов к ним. Планируется, что в дальнейшем компания станет резидентом создаваемой в крае особой экономической зоны.

В августе 2022 года уставный капитал ООО «Пермская судоверфь» (ПСВ) увеличился с 80 млн до 348,8 млн руб.