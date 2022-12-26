Дмитрия Давыдова объявили в розыск

Уроженца Казахстана Дмитрия Давыдова объявили в федеральный розыск, следует из базы МВД. По какой статье УК РФ против него возбуждено дело — не уточняется. На это обратило внимание издание «Верстка». В карточке в базе МВД нет фотографии господина Давыдова. Кроме имени указаны только место и дата рождения.

Они совпадают с данными Дмитрия Давыдова, который 16 декабря был объявлен иностранным агентом.

Дмитрия Давыдова называли автором проекта «20 идей по развитию России». Публичной информации о нем нет. По информации СМИ, им может быть казахстанский бизнесмен и совладелец букмекерской компании «Олимп» с аналогичным именем. СМИ сообщали, что господин Давыдов находится в розыске в Казахстане с 2020 года по делу о неуплате налогов.

Олеся Павленко