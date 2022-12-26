Горнолыжный люкс

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о новой линейке бренда, в которой представлены одежда и аксессуары для зимних видов спорта.

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История люксовых предметов для зимних видов спорта и досуга на горнолыжных курортах не является чем-то новым. Тут можно долго вспоминать: хоть лыжи Chanel, хоть одежду для прогулок в горах от Jil Sander, хоть ассортимент некогда популярного магазина «Спорт + Мода» (помните такой?).

Хоть тема и не нова, но когда я увидела сапоги из «чебурашки» из новой коллекции Gucci Apres-Ski, напоминающие валенки, я поняла, что без них отдых в Куршевеле и Вербье полным не будет. Кроме «чебурашки» в коллекции разнообразная одежда, обновленные варианты знаковых моделей сумок, включая Gucci Horsebit 1955, Gucci Diana и GG Marmont, и лыжные маски от Gucci Eyewear.

А еще в рамках Gucci Apres-Ski представили тизер продолжения коллаборации с Adidas, а также чемоданы с жесткими алюминиевыми бортами, созданные в сотрудничестве с итальянским производителем багажа FPM Milano. Продают Gucci Apres-Ski в бутиках бренда, на gucci.com и в специально открытых поп-ап магазинах в Курмайоре, Кортина-д’Ампеццо, Куршевеле, Вербье и Кицбюэле.