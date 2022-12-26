Водители проверят рецепты

Россиян вскоре могут лишать водительских прав за прием лекарств. Речь о препаратах, ухудшающих внимание и реакцию, но не относящихся к наркотическим или психотропным. МВД уже разработало поправки в административный кодекс. Водителей наказывали за прием таких медикаментов и раньше, даже несмотря на то, что в законе санкций предусмотрено не было, пока житель Салехарда однажды не оспорил штраф в 30 тыс. руб. Местная инстанция обнаружила пробел и обратилась в Конституционный суд. А тот в ноябре подтвердил несовершенство законодательства и потребовал от Госдумы незамедлительно его устранить. Общественное обсуждение законопроекта продлится до 29 декабря. Кому теперь могут запретить садиться за руль? Расскажет Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Москвичу Дмитрию Овчаренко врач прописал антидепрессанты. Сказал, что после них можно спокойно садиться за руль. Но остановившему его инспектору ГИБДД не понравилась бледная кожа водителя. Отправили на анализы, в крови нашли вещество, которое в список запрещенных не входит. Однако прав Дмитрия Овчаренко все равно лишили.

Это лишь одна история из череды похожих. Казалось бы, законных оснований наказывать водителей нет. Но есть нюанс — пункт ПДД, который запрещает садиться за руль после приема лекарств, ухудшающих внимание. Санкций за нарушение не предусмотрено. Впрочем, суды это не останавливало.

Теперь дыры латает МВД. Правда, в проекте поправок, который разработало ведомство, нет конкретного перечня запрещенных лекарств. А влияют на реакцию и бдительность очень много препаратов, предупреждает главный врач Медицинского центра «Зависимость 24» Алексей Казанцев: «Например, часть лекарств даже для лечения простатита, который имеется у 80% мужчин старше 50 лет, могут вызывать такие реакции. Некоторые препараты против тревожности, расслабляющие мышцы, улучшающие сон, часть медикаментов из группы антидепрессантов могут на следующий день вызвать у пациента чувство заторможенности».

Сузить круг потенциальных нарушителей несложно, достаточно прописать в законе допустимую концентрацию веществ и разрешить их прием по назначению врача. Намекает на это в своем постановлении и Конституционный суд. Но то, что легко сделать в теории, тяжелее на практике, говорит руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения Константин Крохмаль: «Данные медицинской карты не могут находиться в открытом доступе.

Как сотрудники ГИБДД будут выявлять, что человек принимает определенные препараты? Это проблематично, так как нельзя сразу установить, какие лекарства употреблял водитель. Для этого придется делать дорогостоящие процедуры анализа по самому широкому спектру показаний. Сформировать закрытый реестр и просто вставить в водительское удостоверение графу о приеме медикаментов было бы неразумно».

Создание такой системы дело как минимум нескольких месяцев. Разработка перечня препаратов — тоже. А Конституционный суд требует устранить пробелы в законе «незамедлительно». То есть принять поправки могут в ускоренном порядке. В этом случае инспекторы и судьи вряд ли будут понимать, как на практике применять новые правила, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр: «Трех месяцев не хватит. Это серьезная работа. Прецедентов по таким репрессивным мерам, откровенно говоря, в мировой практике я не знаю. Что потенциально может повлиять? Не все провизоры и врачи могут сказать однозначно, а что говорить о людях, которые принимают лекарства. В итоге мы либо получим машины на стоянке, либо такой скачок коррупции, что алкоголь нам покажется детским лепетом».

Не исключено, что водителям вскоре придется выучить основы фармацевтики, шутят собеседники “Ъ FM”. Хотя по вине тех, кто принимает лекарства, происходит лишь 1% ДТП, добавляют эксперты.

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Иван Хорушевский