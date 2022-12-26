Бывшего руководителя пермского НПФ «Стратегия» отправили в колонию за растрату

Ленинский суд Перми признал виновным в присвоении и растрате 1,7 млн руб. бывшего руководителя НПФ «Стратегия» Петра Пьянкова. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Событие преступления произошло в октябре 2016 года. Петр Пьянков перечислил деньги в подконтрольное ООО «Кадровые услуги», перевод был оформлен как погашение долга «Стратегии». Однако, как установили правоохранительные органы, в действительности деньги были потрачены «на цели, не связанные с деятельностью пенсионного фонда».

Лицензию у крупнейшего в Пермском крае НПФ «Стратегия» отозвали в марте 2016 года. По состоянию на 1 октября 2015-го пенсионные резервы НПФ «Стратегия» составляли 2,6 млрд руб., пенсионные накопления — 4,1 млрд руб. В декабре 2018 года Петра Пьянкова признали виновным в хищении средств фонда на 200 млн руб., легализации 150 млн руб. и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу 2 млн руб.

Подробности — в публикации «Ъ» «"Стратегия" довела до суда».

Константин Стерледев, Пермь