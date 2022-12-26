Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о преступности, которая царила в Новосибирске в начале прошлого века, и о том, как с тех пор изменился город.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сегодня — Новосибирск, новогодняя столица России. Статус, между прочим, официальный. Из года в год города меняются — в прошлом это был Нижний Новгород, в будущем станет Суздаль. В общем, Новосибирск получил возможность показать себя во всей красе: потратить денег, заработать и, конечно, доставить радость туристам. В том, что это произойдет, сомневаться не стоит. Новосибирск — город интересный: история, традиции… Когда-то его сравнивали с Чикаго. Те же сумасшедшие темпы развития и, к сожалению, преступность.

Сибирь, купцы, деньги — было где развернуться братцам разбойничкам. Интересно, что в начале прошлого века главными злодеями города оказались оборотни в погонах. Полиции платили постоялые дворы, трактиры, рестораны… Вот из архивов тех лет: «Владелец трактира "Москва" Полевик отказался платить. Тогда его вызвали в полицию и так исполосовали резинами, что несчастный на третий день умер». А вот еще: «19-летняя г-жа Г. пришла в участок по вызову начальника полиции, и там была изнасилована».

Беспредел творился полный, стонал весь город. Но через некоторое время сибирские мафиози попали под арест. На скамье подсудимых полицмейстер Висман плакал и просил прощения. Купечество же новосибирское проживало широко, дети купцов — золотая молодежь — ни в чем отказа не знали. Когда дочь купца Маштакова выходила замуж, папаша расстелил ковровую дорожку чуть ли не в километр — от дома до собора Александра Невского, где она венчалась. А сын, получив в подарок автомобиль Ford, неслышно подъезжал к извозчикам и что было сил давил на клаксон. Лошади, разбрызгивая навоз, срывались от испуга вскачь. Кстати, дырки между булыжниками на улицах тогда заделывали навозом.

С тех пор прошло больше века. Гостей города ждет масса праздничных мероприятий, да и сам он сильно изменился: везде огни, гирлянды, установлены сверкающие елки, инсталляции. В Первомайском сквере — сани Деда Мороза с оленями в упряжке, на улице Ленина — светящиеся ворота. Богатую программу праздников озвучивать не буду, поезжайте — посмотрите. Уверен, не пожалеете.