ДК Калинина в Перми обрел директора

Как стало известно «Ъ-Прикамье», назначение бывшего замминистра культуры Пермского края Антона Андреева на должность директора МАУК «Пермский городской дворец культуры имени М. И. Калинина» все же состоялось – с ним будет заключен контракт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Антона Андреева в vk Фото: страница Антона Андреева в vk

Напомним, минувшей осенью он покинул Минкульт и трудоустроился на должность замдиректора МАУК. Предполагалось, что он станет директором, однако. По данным «Ъ-Прикамье», тогда назначение было заблокировано со стороны краевых властей — с ними кадровое решение не обсуждалось. По информации «Ъ-Прикамье», в ходе дальнейших переговоров, городские власти смогли убедить краевых чиновников в необходимости данного кадрового решения.

Пост директора МАУК «Пермский городской дворец культуры имени Калинина стала вакантна в начале осени, когда Сергей Елсуков, с 2013 года возглавлявший учреждение, покинул должность.