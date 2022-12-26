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ДК Калинина в Перми обрел директора

Как стало известно «Ъ-Прикамье», назначение бывшего замминистра культуры Пермского края Антона Андреева на должность директора МАУК «Пермский городской дворец культуры имени М. И. Калинина» все же состоялось – с ним будет заключен контракт.

Фото: страница Антона Андреева в vk

Фото: страница Антона Андреева в vk

Напомним, минувшей осенью он покинул Минкульт и трудоустроился на должность замдиректора МАУК. Предполагалось, что он станет директором, однако. По данным «Ъ-Прикамье», тогда назначение было заблокировано со стороны краевых властей — с ними кадровое решение не обсуждалось. По информации «Ъ-Прикамье», в ходе дальнейших переговоров, городские власти смогли убедить краевых чиновников в необходимости данного кадрового решения.

Пост директора МАУК «Пермский городской дворец культуры имени Калинина стала вакантна в начале осени, когда Сергей Елсуков, с 2013 года возглавлявший учреждение, покинул должность.

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