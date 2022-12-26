Послом Украины в Болгарии назначили сексолога без дипломатического опыта

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на пост посла Украины в Болгарии Олесю Илащук. Документ об этом подписан 23 декабря, сообщает «Европейская правда». По информации издания, у госпожи Илащук нет дипломатического опыта, до назначения она позиционировала себя как сексолога и специалиста по драгоценным украшениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олеся Илащук

Фото: Соцсети Олеси Илащук Олеся Илащук

Фото: Соцсети Олеси Илащук

Официальная биография Олеси Илащук еще не обнародована. «Европейская правда» пишет, что отдельные детали ее жизни можно найти на двух профилях в Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной Meta), они не верифицированы, но там есть ее личные фотографии. Информацию об отсутствии у нее дипломатического опыта также подтвердили источники издания.

На одной из страниц Facebook Олеся Илащук называет себя специалистом по вопросам обработки драгоценных камней. Там утверждается, что она выпускница Высшего совета по вопросам бриллиантов в Антверпене.

Еще на одной из страниц госпожа Илащук позиционирует себя как «клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант». Профиль активно обновлялся, но 25 декабря был заблокирован.

Олеся Павленко