Каждый пятый компьютер в компаниях Воронежской области может оказаться зараженным вирусами — «Лаборатория Касперского»

В «Лаборатории Касперского», одном из ведущих мировых производителей программного обеспечения для кибербезопасности, предоставили «Ъ-Черноземье» данные исследования о попытках заражения корпоративных устройств в Воронежской области за январь-ноябрь 2022 года. По данным аналитиков, по итогам неполного года в регионе доля устройств корпоративных пользователей, на устройствах которых были зафиксированы попытки заражения «локальными угрозами» составила 20%. Компания исходила в оценке из статистики срабатывания защитных компонентов своего программного обеспечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Под «локальными угрозами» аналитики понимают вредоносные файлы, распространяющиеся через съемные носители, в виде зашифрованных документов или в составе сложных инсталляторов. Доля «веб-угроз», когда устройства сталкиваются с попытками заражения из интернета, в бизнес-сегменте Воронежской области, по оценкам «Лаборатории Касперского», ниже. Она оценивается в 12%.

В компании также, основываясь на статистике своих антивирусов, привели данные о количестве спама в корпоративных и личных почтовых ящиках жителей Воронежской области. Она по итогам 11 месяцев Воронежской области оценивается в 24%.

Подробнее о динамике и особенностях хакерских атак на бизнес в регионе — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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