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Нижегородским предприятиям выплатили 22 млн рублей субсидий по лизингу оборудования

Компенсации части затрат по лизингу оборудования получили 18 предприятий Нижегородской области. Им выплатили 22 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

Средства компаниям предоставляли на первый платеж по договору лизинга, деньги выделили из областной казны при софинансировании Минпромторга РФ.

Получателей субсидии определяли по результатам конкурса. Среди победителей – «Технотекс», «Промышленно-производственная компания», «Рикор Электроникс», «Алюмика», производственная компания «Автокомпонент Нижний Новгород» и другие.

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