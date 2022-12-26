Бывший главный судебный пристав Прикамья останется в СИЗО до мая 2023 года

Пермский районный суд продлил сроки содержания под стражей бывшему руководителю управления федеральной службы по Пермскому краю (УФССП) Игорю Кожевникову. Он останется в СИЗО до 15 мая 2023 года. Об этом сообщает портал ProPerm.ru.

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Игорь Кожевников обвиняется во взяточничестве. По версии следствия, он получил в общей сложности 38 взяток на сумму более 15 млн руб. Кроме того, вместе с подчиненной Александрой Мардановой главный пристав организовал схему обналичивания через счета отдела УФССП более 222 млн руб. В СУ СКР его считают также организатором мошенничества на 3 млн руб. и виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Сам бывший судебный пристав вины не признает.

15 ноября 2022 года Пермский районный суд изменил меру пресечения Игорю Кожевникову с запрета определенных действий на содержание под стражей. Это произошло в первый день процесса по его уголовному делу. Основанием для ареста послужили сводки прослушивания телефонных переговоров бывшего главного пристава. Из оперативных материалов можно было сделать вывод о желании господина Кожевникова уехать из России на Украину, нарушив тем самым избранную ему меру пресечения.