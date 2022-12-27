Благодаря нововоронежским атомщикам исполнились новогодние желания воспитанников Бобровской школы-интерната

Работники Нововоронежской АЭС, представители Организации молодых атомщиков (ОМА НВ АЭС) навестили воспитанников Бобровской школы- интерната в рамках ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» и передали им подарки.

Фото: Виктория Еремина, пресс-служба НВ АЭС

В декабре на Нововоронежской АЭС были установлены елки с письмами 74-х ребят из Бобровской школы-интерната, в которых они просили Деда Мороза исполнить их новогодние желания – подарить игрушки, одежду, обувь. В течение месяца сотрудники активно собирали конверты и готовили подарки от себя или от всего подразделения.

«Для работников Нововоронежской АЭС акция стала уже традиционной. Это говорит о том, что она приобрела у нас большое значение. О ней начали интересоваться еще в сентябре, спрашивали, скоро ли появятся письма детей с их желаниями. Мало кто остался равнодушным. Мы, в свою очередь, постарались сделать все, чтобы детские мечты сбылись в канун Нового года, ведь это время чудес», – прокомментировал председатель ОМА НВ АЭС Владислав Любавин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктория Еремина, пресс-служба НВ АЭС Фото: Виктория Еремина, пресс-служба НВ АЭС

Встреча прошла в формате новогоднего утренника. Сначала артисты нововоронежского молодежного театра "Фэриартос" провели праздничное представление, в течение которого дети играли, танцевали, рассказывали стихотворения. Затем воспитанникам вручили долгожданные подарки.

«Для нас работники Нововоронежской атомной станции – уже родные люди. Наше многолетнее сотрудничество превратилось в настоящую дружбу. Мы очень благодарны за неравнодушие и поддержку. Дети всегда с нетерпением и радостью ждут нововоронежцев. Им очень важно внимание, общение, тепло и участие», – сказала директор Бобровской школы-интерната Валентина Брызгалина.

Акция «Елка желаний» существует уже более 20-ти лет. Ее инициатором стал отдел социального развития НВ АЭС. Акцию поддержали профком и Организация молодых атомщиков НВ АЭС.