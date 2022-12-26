Донские предприятия в 2022 году получили грантовую поддержку на 97 млн рублей

Гранты Регионального фонда развития промышленности (РФРП) получили в 2022 году 29 предприятий Ростовской области. Сумма поддержки составила 97 млн руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам заместителя губернатора Дона Игоря Сорокина, поддержкой воспользовались машиностроительные, металлургические, химические предприятия. Среди наиболее крупных производителей — ООО «Корпорация Глория Джинс», ООО «ИД Проф-Пресс», ЗАО «Эмпилс», ООО «Азов-Тэк», ООО «Европолимер».

Средства, полученные в рамках грантов, были направлены на пополнение оборотных средств и уплату процентов по кредитам. Уточняется, что финансирование в размере 96 млн руб. было предоставлено федеральным бюджетом. Еще 1 млн руб. на программу выделило правительство региона.

Анастасия Назарова