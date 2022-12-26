Назначена новый руководитель Пермского цирка

Бывший заместитель гендиректора Пермского дома народного творчества «Губерния» по методической деятельности Ксения Россихина назначена исполняющей обязанности директора Пермского цирка. Соответствующая информация указана на сайте цирка, дата назначения госпожи Россихиной не упомянута. Сама Ксения Россихина на странице «ВКонтакте» писала о работе в цирке 24 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК Ксении Россихиной Фото: ВК Ксении Россихиной

Должность руководителя Пермского цирка оставалась вакантной с конца ноября. Тогда пост директора покинул экс-министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский. Он руководил цирком с начала октября этого года.