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Посещаемость игорной зоны «Красная Поляна» приблизилась к допандемийному уровню

До конца текущего года посещаемость игорной зоны «Красная Поляна» прогнозируется в пределах 710 тыс. человек, что приблизительно соответствует показателям 2019 года, когда на трафик не влияли ограничения из-за пандемии ковида. Об этом «Ъ-Юг» рассказал генеральный директор игорной зоны «Красная Поляна» Павел Перов в ходе встречи представителей игорных зон России, которая была организована Ассоциацией операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий (АИРИС).

По данным руководства «Красной Поляны», в 2020 году из-за ковидных ограничений туристический поток снижался до 535 тыс. человек, в 2021 году игорную зону посетили около 650 тыс. человек. Снижение трафика в значительной степени произошло за счет иностранцев, которые традиционно составляли около 30% посетителей «Красной Поляны». По словам Павла Перова, снижение потока посетителей из-за рубежа в текущем году компенсировано за счет российских туристов, при этом выручка игорной зоны выросла. «Мы предполагаем, что к нам стали приезжать более состоятельные посетители», – пояснил топ-менеджер.

Игорная зона «Красная Поляна» является лидером игорного рынка в Российской Федерации, действует с января 2017 года. В настоящее время в «Красной Поляне» работают три игорных заведения: «Казино Сочи», казино «Бумеранг» и зал игровых автоматов «Бонус Slots». В состав игорной зоны входят также театр «В игре», апарт-отель «Бонус», рестораны Brunello и «Баффет», а также спортивно-развлекательная площадка RED ARENA.

Анна Перова, Краснодар

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