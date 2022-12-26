В Красноярске возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при подготовке к Универсиаде

Следственные органы в Красноярском крае по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при строительстве многофункционального комплекса к Универсиаде-2019. Согласно их выводам, бюджету был причинен ущерб на 59 млн руб.

По данным прокуратуры региона, нарушения допустили должностные лица Сибирского федерального университета (СФУ), выступавшего заказчиком строительства комплекса общей стоимостью 1,2 млрд руб. В надзорном ведомстве сообщили, что после ввода объекта в эксплуатацию были выявлены дефекты, связанные с нарушением целостности монолитного перекрытия и образованием трещин на перегородках; техническое обследование показало, что подрядчики использовали некачественные материалы, в том числе бетон и арматурные стержни. Эксплуатацию аварийного здания признали недопустимой, она была прекращена с апреля 2021 года. «Вопреки требованиям закона, в период возведения объекта должностные лица заказчика строительный контроль надлежащим образом не осуществляли. Зная о том, что выполненные работы не соответствуют условиям контракта, с целью создания видимости обоснованной реализации выделенных бюджетных средств они подписали акты о приемке выполненных работ»,– говорится в сообщении прокуратуры.

Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске прошла со 2 по 12 марта 2019 года. Для проведения игр строились и реконструировались 21 спортивное сооружение и 13 объектов инфраструктуры. В 2020 году аудиторы Счетной палаты (СП) РФ сообщили о нарушениях на 1 млрд руб., выявленных в результате проверки эффективности использования бюджетных средств, предоставленных СФУ с 2015 по 2019 год. на строительство девяти объектов, включая многофункциональный комплекс.

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Дарья Решетникова