Подрядчик ЖК «Радуга» в Краснодаре взыскивает по встречному иску с Фонда защиты дольщиков 96 млн рублей

Подрядчик ЖК «Радуга» в Краснодаре ООО «Арт» по встречному иску взыскивает с Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства края 96,5 млн руб. Соответствующая информация опубликована в картотеке кубанского арбитража.

Арбитражный суд Краснодарского края в декабре 2022 года принял к производству встречное исковое заявление ООО «Арт» о взыскании с краевого фонда защиты прав дольщиков основного долга в размере 20,2 млн руб., а также убытков в сумме 76,2 млн руб. Компания была подрядчиком долгостроя ЖК «Радуга» по ул. Жигуленко, 7 в Краснодаре.

К участию в деле в качестве третьего лица привлечено ООО «Технический заказчик фонда развития территорий» — компания, осуществлявшая строительный контроль на объекте.

Застройщик заявил ходатайство о назначении судебной строительно-технической экспертизы из-за несоответствий в проектной документации по демонтажу литера 3. Как считает истец, стоимость работ составила 43,4 млн руб., а не 82,9 млн руб., как это предусмотрено сметой. Кроме того, по мнению застройщика, в проекте ошибочно увеличены некоторые параметры.

По решению суда, проведение судебной строительно-технической экспертизы поручено экспертам ООО «Юг-Регион-Оценка». Специалисты должны определить стоимость и объем выполненных ООО «Арт» работ по договорам генподряда (литер 1, 2 и 3), выяснить, соответствовало ли качество работ требованиям проектно-сметной документации, а также установить стоимость работ по устранению недостатков.

В июле текущего года в Арбитражный суд края поступило заявление от Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства в Краснодарском крае о взыскании с ООО «Арт» 120 млн руб. Иск, как пояснили в фонде, связан с неотработанными авансами по договорам генподряда. В мае фонд расторг договор со строительной фирмой.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Арт» зарегистрировано в 2009 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Выручка компании в 2021 году составила 14,2 млн руб., убыток — 6,3 млн руб. Генеральный директор общества — Сергей Грабский, учредитель — Юрий Кудринский (100% доли в УК, 10 тыс. руб.). Господин Кудринский также совладелец ООО «СИК "Градъ"» (33%) и ООО УК «Роза ветров» (100%).

Ранее источник «Ъ-Кубань» рассказал, что бенефициар ООО «Арт» Юрий Кудринский — под подпиской о невыезде.

ЖК «Радуга» — это три двадцатиэтажных дома на 702 квартиры. Разрешение на строительство жилого комплекса было выдано в 2014 году, завершить объекты планировали в 2016 году. В 2016 году стройка была заморожена, объект внесли в реестр проблемных. В 2020 году Фондом защиты прав дольщиков принято решение о завершении строительства объекта. Средства на достройку трех литер были выделены из федерального и краевого бюджетов. В феврале 2021 года Арбитражный суд Кубани удовлетворил ходатайство фонда о намерении перенять права и обязательства застройщика-банкрота ООО «Радуга», после чего фонд получил право стать застройщиком проблемного объекта. Окончательная сдача проблемного ЖК была запланирована на начало 2023 года.

Подробнее в материале «Ъ-Кубань» — «"Радуга" над иском».

Тат Гаспарян

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