Стоимость поздравления Деда Мороза и Снегурочки снизилась на 7% в Нижнем Новгороде

Средняя стоимость поздравления Деда Мороза и Снегурочки в Нижнем Новгороде снизилась на 7% за год, до 1,7 тыс. руб. Столица Приволжья заняла девятое место в рейтинге российских городов-миллионников по индексу Деда Мороза, который подготовил проект Tinkoff Data.

В большинстве крупных городов стоимость поздравления, напротив, увеличилась. Заметнее всего индекс Деда Мороза вырос в Красноярске (+33% к 2021 году, до 2,3 тыс. руб.), Москве (+28%, до 2,8 тыс. руб.) и Самаре (+21%, до 1,8 тыс. руб.).

В России в целом средняя стоимость поздравления Деда Мороза и Снегурочки увеличилась на 20% за год и составила 2,1 тыс. руб. Рост спроса на аниматоров аналитики объясняют тем, что в 2022 году все больше россиян планируют праздновать Новый год дома.

Елена Ковалева