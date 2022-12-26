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Суд приостановил работу пансионата для престарелых в Ижевске из-за нарушений правил пожарной безопасности

В столице Удмуртии суд приостановил деятельность пансионата для престарелых и тяжелобольных людей на 29 суток из-за нарушений правил пожарной безопасности. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в пансионате отсутствует второй эвакуационный выход, на путях эвакуации имеется перепад высот и размещаются различные предметы мебели.

Ранее прокуратура уже проводила аналогичную проверку, однако администрация учреждения меры не приняла. В связи с этим в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по факту повторного правонарушения, которое выражается в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности (ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ).

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