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обновлено 13:25

Депутаты Большесосновского округа утвердили премию для главы муниципалитета в размере 80 тыс. рублей

Как стало известно «Ъ-Прикамье», депутаты думы Большесосновского муниципального округа премировали главу муниципалитета Владимира Трескова. Как указано в решении думы, размещенном на сайте администрации округа, премия составит 90 тыс. руб. Однако источник, знакомый с ситуацией в муниципалитете, утверждает, что депутаты утвердили только сумму 80 тыс. руб.

Фото: страница Владимира Трескова В Контакте

Фото: страница Владимира Трескова В Контакте

Как рассказал «Ъ-Прикамье» председатель думы Большесосновского округа Дмитрий Логинов, средства для премирования главы — это остатки бюджетных расходов, выделенных на содержание руководителя округа в 2022 году. С учетом вычета налогов сумма премии составила 80 тыс. руб. «Решили простимулировать главу, человек работает. Есть, конечно, минусы, кое-что не сделано, но и сделано много»,— отметил спикер.

В прошлом году СМИ писали, что по итогам 2021 года господин Тресков получил премию около 300 тыс. рублей. Эти средства глава перечислил на благотворительность.

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