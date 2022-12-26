Депутаты Большесосновского округа утвердили премию для главы муниципалитета в размере 80 тыс. рублей

Как стало известно «Ъ-Прикамье», депутаты думы Большесосновского муниципального округа премировали главу муниципалитета Владимира Трескова. Как указано в решении думы, размещенном на сайте администрации округа, премия составит 90 тыс. руб. Однако источник, знакомый с ситуацией в муниципалитете, утверждает, что депутаты утвердили только сумму 80 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Владимира Трескова В Контакте Фото: страница Владимира Трескова В Контакте

Как рассказал «Ъ-Прикамье» председатель думы Большесосновского округа Дмитрий Логинов, средства для премирования главы — это остатки бюджетных расходов, выделенных на содержание руководителя округа в 2022 году. С учетом вычета налогов сумма премии составила 80 тыс. руб. «Решили простимулировать главу, человек работает. Есть, конечно, минусы, кое-что не сделано, но и сделано много»,— отметил спикер.

В прошлом году СМИ писали, что по итогам 2021 года господин Тресков получил премию около 300 тыс. рублей. Эти средства глава перечислил на благотворительность.