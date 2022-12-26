Первая вафельная разметка появится на дорогах Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга появится первая вафельная разметка. Ее нанесут либо на перекрестке улицы 8 Марта с проспектом Ленина, либо на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева, рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе горадминистрации. Даты ее нанесения пока не определены.

Вафельная разметка позволит избежать ситуации, когда водители выезжают на перекресток под мигающий сигнал светофора, упираются в затор и блокируют движение по другим направлениям. За остановку на вафельной разметке, помешавшую движению других автомобилей, предусмотрен штраф в размере 1 тыс. руб. Нарушения будут фиксировать камеры.

В феврале в администрации города приняли решение сделать сеть велодорожек на улицах Екатеринбурга непрерывными, расширив разметку и тактильные полосы и установив новые светофоры, а осенью прошлого года в городе впервые нанесли разметку для электросамокатов — ее протяженность составила около 3 км.

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