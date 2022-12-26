Умер раненый на Украине десантник из Курской области Алексей Назаров

В главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве скончался курянин Алексей Назаров, получивший тяжелое ранение в ходе специальной военной операции на Украине. О его смерти сообщили в отделении «Союза десантников» в Курчатове Курской области.

Уточняется, что десантник Алексей Назаров принимал участие в боевых действиях еще с апреля. «Был активным участником и одним из организаторов патриотических мероприятий, которые проводили десантники города Курчатова. Его смерть — это невосполнимая потеря, тяжелая утрата»,— говорится в опубликованном общественной организацией некрологе.

Сергей Калашников

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