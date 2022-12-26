Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Умер раненый на Украине десантник из Курской области Алексей Назаров

В главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве скончался курянин Алексей Назаров, получивший тяжелое ранение в ходе специальной военной операции на Украине. О его смерти сообщили в отделении «Союза десантников» в Курчатове Курской области.

Уточняется, что десантник Алексей Назаров принимал участие в боевых действиях еще с апреля. «Был активным участником и одним из организаторов патриотических мероприятий, которые проводили десантники города Курчатова. Его смерть — это невосполнимая потеря, тяжелая утрата»,— говорится в опубликованном общественной организацией некрологе.

Черноземье и специальная военная операция на Украине

Черноземье и специальная военная операция на Украине

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...