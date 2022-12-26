Перед Новым годом в Ижевске вырос спрос на услуги по уборке и ремонту игровых приставок

В столице Удмуртии в декабре спрос на услуги по организации праздников и мероприятий вырос на 132%, а самыми популярными стали аниматоры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Как сообщает пресс-служба Авито Услуги, средняя стоимость выступления составила 1,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

С начала декабря спрос на ремонт и настройку игровых приставок также вырос на 119%. Цена зависит от вида услуга и составляет порядка 500 руб. Стали популярнее на 56% и услуги по уборке. Востребованы чистка мягкой мебели и помощники для генеральной уборки. Средняя стоимость таких услуг составила от 150 руб. в час.

Вместе с тем на 56% чаще жители Ижевска стали интересоваться услугами курьеров. Средняя цена составила 300 руб. за поручение, однако стоимость меняется в зависимости от расстояния и вида транспорта.