В Сургут за медпомощью спецрейсом прибыли 27 жителей Макеевки

В Сургут специальным рейсом прибыли 27 жителей Макеевки (ДНР), нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи, сообщила пресс-служба правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В воскресенье, 25 декабря, в Окружной кардиологический диспансер были направлены 11 пациентов, в Сургутский травматологический центр — 16 пациентов.

Жителей Макеевки сопровождал главный врач Сургутской клинической травматологической больницы Дмитрий Гарайс. Рейс был организован по поручению губернатора Натальи Комаровой в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Югрой и Макеевкой.

В этот же день губернатор Югры обсудила c представителями Донецкой Народной Республики исполнение данного соглашения. Как отметил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, в этом году Югра оказала жителям ДНР большую поддержку. «Строители уже завершили работы на 77 объектах. В 2023 году автономный округ планирует продолжить масштабное восстановление Макеевки. В приоритете социальные объекты — школы, детские сады, учреждения культуры»,— сказал он.

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Диана Сунагатуллина