Крым получит 378 млн рублей на ремонт и строительство дорог

Правительство РФ выделит 378,6 млн руб. на ремонт и строительство дорог в Крыму. Об этом говорится в распоряжении, подписанном председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

На сайте правительства отмечается, что дополнительное финансирование позволит отремонтировать в республике 26,9 км региональных, межмуниципальных и местных дорог, в том числе улицы в различных городах и поселках полуострова.

Деньги поступят в регион до конца года. Всего правительство выделит около 10,4 млрд руб. Большую часть средств — около 7,3 млрд руб. — направят на строительство моста длиной 1,5 км через Обь в Новосибирске. Также деньги выделят Татарстану, чтобы ускорить строительство Вознесенского тракта в Казани.

Татьяна Ручкина

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