Путин не приедет на итоговое заседание правительства России

Президент России Владимир Путин не будет посещать итоговое заседание правительства России 28 декабря, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее господин Путин присутствовал на последних заседаниях кабмина.

«Путин настолько часто сейчас контактирует с членами правительства и с премьер-министром, что так кратко подвести итоги года и поздравить с Новым годом у него возможность предоставляется очень часто»,— сказал Дмитрий Песков на пресс-колле.

26 и 27 декабря в Санкт-Петербурге будет проходить неформальный саммит глав СНГ, на котором присутствует Владимир Путин. В прошлые годы Владимир Путин традиционно посещал итоговые заседания кабинета министров. На них господин Путин подводил итоги работы за год и поздравлял членов правительства с Новым годом.

Олеся Павленко