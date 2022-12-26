Песков: Россия и США настолько глубоко зашли в недружественности, что им не до поздравлений с Новым годом

Президент России Владимир Путин не собирается поздравлять президента США Джо Байдена с Новым годом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сейчас нет. Сейчас мы настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений»,— сказал Дмитрий Песков на пресс-колле. Также у Владимира Путина не запланировано контактов с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ранее палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом одобрила проект бюджета на 2023 год финансовый год, $1,745 трлн из бюджета выделят на помощь Украине и странам НАТО.

Олеся Павленко