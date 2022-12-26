В Японии из-за снегопада погибли 17 человек

За последние десять дней из-за снегопада в Японии погибли 17 человек, еще 93 человека получили ранения. В тысячах домов по всей стране наблюдаются перебои с электричеством. Об этом сообщило AP со ссылкой на правительство Японии.

Сильный снегопад в Японии не стихает с 17 декабря. В некоторых районах выпало снега в три раза больше сезонной нормы. Власти страны призвали жителей соблюдать осторожность во время нахождения на улице. Ожидается, что к понедельнику, 26 декабря, погода улучшится.

Как пишет AP, многие погибшие упали на землю во время очистки снега с крыш домов или падения снега с крыш.

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Олеся Павленко