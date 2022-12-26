Некоторые реконструированные части Дачи Башенина в Сарапуле откроют в тестовом режиме после Нового года

После празднования Нового года в Сарапуле в тестовом режиме начнут работать некоторые части Дачи Башенина после реконструкии. Об этом рассказала директор музея Сабина Креклина, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медиагруппа «Центр» Фото: Медиагруппа «Центр»

По словам госпожи Креклиной, реконструкция здания затруднена из-за его архитектуры, поскольку высота объекта равняется семиэтажному зданию. «Мы со строителями стараемся помогать друг другу, чтобы скорее вернуть объект нашим посетителям. Уже после Нового года будем встречаться с организованными группами — в тестовом режиме откроем некоторые части дачи. А после полного завершения работ сможем демонстрировать абсолютно новые пространства, куда ещё не приглашали наших гостей»,— рассказала директор музея.

В настоящее время восстановлены кровля, фрагменты деревянных конструкций, фасад, фонтан «Дети под дождем», входные группы, а также отреставрированы все окна и двери, обновлен парк. Срок сдачи работ — первый квартал 2023 года, однако отдельные виды работ будут продолжены во втором квартале.

Глава Удмуртии Александр Бречалов, проверивший ход реконструкции объекта в рамках визита в Сарапул, подчеркнул, что Дача Башенина по праву считается сердцем города. «С команды Сарапула действительно нужно брать пример по взаимодействию с бизнесом, инвесторами — как привлекать средства и в целом коммуницировать»,— отметил господин Бречалов.

