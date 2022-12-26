«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

До Рождества обычно заканчивается активная торговля и возобновляется только 2 января, поэтому можно подвести некоторые итоги года. Лучшим стал турецкий рынок. Индекс Стамбульской фондовой биржи BIST 100 вырос на 202%. При этом турецкая лира стала худшей валютой в мире. Какие еще тренды сформировались к отчетному периоду? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Худший — российский фондовый рынок, за год мы потеряли 42%. Понятно, здесь все связано с геополитикой. Но и на нашем рынке были очень хорошие истории, например, бумаги Positive Technologies, которые выросли почти на 50% с начала года и стоят выше 1,2 тыс руб. Компания проводила дополнительное размещение акций в сентябре, в самый неблагоприятный период удалось разместить часть акций на рынке. И в целом сегмент кибербезопасности достаточно динамично развивается в Российской Федерации. Американский фондовый рынок серьезно упал по итогам года. Индекс NASDAQ потерял 33% к закрытию торгов в пятницу. Худший год с 2008-го на американском фондовом рынке — 18% потери в индексе S&P 500.

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