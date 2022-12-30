Год прошел, а вы смотрите

Несогласованная акция против специальной военной операции на Украине прошла в центре Екатеринбурга. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в ответ на обращение глав Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной республики (ЛНР) об оказании военной помощи. Сотрудники полиции во время задержания участников акции
Памятный знак "Зайка", посвященный детям, эвакуированным на Средний Урал в годы Великой Отечественной войны, установленный ко Дню Победы 9 мая на углу улицы 8 Марта и проспекта Ленина, где в 1941-1943 годах жила в эвакуации Агния Барто. Скульптор Федор Петров в мастерской во время работы над скульптурой
Российская Премьер-Лига (РПЛ). Тинькофф - Чемпионат России по футболу 2021/2022. 28-й тур. Матч между командами "Урал" (Екатеринбург) – "Спартак М" (Москва) на стадионе "Екатеринбург Арена". Вратарь команды "Спартак М" Александр Селихов (справа) во время матча
Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 7 тур. Матч между командами "Урал" (Екатеринбург) и "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Екатеринбург-Арена". Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на футбольном поле перед началом матча
Бывшие сестры Среднеуральского женского монастыря со своими родственниками и благодетелями по благословлению их духовного наставника экс-схиигумена Сергия собрали гуманитарную помощь для призванных на специальную военную операцию
Митинг-концерт в поддержку референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР и частей Херсонской и Запорожской областей Украины прошел на площади перед Дворцом молодежи. Участники во время митинга-концерта
Пресс-конференция посвященная проведению Дням Эрмитажа и пресс-показ выставок «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа» и «Дар Благородной Бухары. Дары бухарских эмиров из коллекции Государственного Эрмитажа» в экспозиционно-мемориальном корпусе центра "Эрмитаж Урал"
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
Снос здания бывшей больницы скорой помощи в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
Виды Екатеринбурга. Жанровая фотография. Мужчина в красной куртке и солнцезащитных очках на фоне здания "Газпром Трансгаз. Екатеринбург"