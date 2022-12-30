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Год прошел, а вы смотрите

2022 год в объективе «Ъ-Урал»

За 2022 год фотографы «Ъ-Урал» запечатлели сотни событий. Лучшие кадры — в традиционной итоговой фотогалерее

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Праздник Крещения Господня. Крещенские купания в Верх-Исетском пруду.

Праздник Крещения Господня. Крещенские купания в Верх-Исетском пруду.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время ежегодной пресс-конференции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время ежегодной пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Белоярская атомная электростанция (АЭС). Работник станции в реакторном зале четвертого энергоблока

Белоярская атомная электростанция (АЭС). Работник станции в реакторном зале четвертого энергоблока

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Учения дорожных и экстренных служб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на дорожном участке Екатеринбургской кольцевой автодороги

Учения дорожных и экстренных служб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на дорожном участке Екатеринбургской кольцевой автодороги

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Несогласованная акция против специальной военной операции на Украине в центре Екатеринбурга. Сотрудники полиции во время патрулирования на месте проведения акции

Несогласованная акция против специальной военной операции на Украине в центре Екатеринбурга. Сотрудники полиции во время патрулирования на месте проведения акции

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Несогласованная акция против специальной военной операции на Украине прошла в центре Екатеринбурга. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в ответ на обращение глав Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной республики (ЛНР) об оказании военной помощи. Сотрудники полиции во время задержания участников акции

Несогласованная акция против специальной военной операции на Украине прошла в центре Екатеринбурга. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в ответ на обращение глав Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной республики (ЛНР) об оказании военной помощи. Сотрудники полиции во время задержания участников акции

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Работа научно-производственного объединения &quot;БиоМикроГели&quot;. Сотрудница в производственном цехе

Работа научно-производственного объединения "БиоМикроГели". Сотрудница в производственном цехе

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Памятный знак &quot;Зайка&quot;, посвященный детям, эвакуированным на Средний Урал в годы Великой Отечественной войны, установленный ко Дню Победы 9 мая на углу улицы 8 Марта и проспекта Ленина, где в 1941-1943 годах жила в эвакуации Агния Барто. Скульптор Федор Петров в мастерской во время работы над скульптурой

Памятный знак "Зайка", посвященный детям, эвакуированным на Средний Урал в годы Великой Отечественной войны, установленный ко Дню Победы 9 мая на углу улицы 8 Марта и проспекта Ленина, где в 1941-1943 годах жила в эвакуации Агния Барто. Скульптор Федор Петров в мастерской во время работы над скульптурой

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Открытие банного комплекса &quot;Сандуны&quot;

Открытие банного комплекса "Сандуны"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия выставки-форума &quot;Здравоохранение Урала – 2022&quot; на площадке МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;. Посетители на выставке

Церемония открытия выставки-форума "Здравоохранение Урала – 2022" на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Посетители на выставке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время церемонии открытия выставки-форума &quot;Здравоохранение Урала – 2022&quot; на площадке МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время церемонии открытия выставки-форума "Здравоохранение Урала – 2022" на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Праздничный пасхальный крестный ход от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови

Праздничный пасхальный крестный ход от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Праздничный пасхальный крестный ход от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (в центре) во время крестного хода

Праздничный пасхальный крестный ход от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (в центре) во время крестного хода

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Российская Премьер-Лига (РПЛ). Тинькофф - Чемпионат России по футболу 2021/2022. 28-й тур. Матч между командами &quot;Урал&quot; (Екатеринбург) – &quot;Спартак М&quot; (Москва) на стадионе &quot;Екатеринбург Арена&quot;. Вратарь команды &quot;Спартак М&quot; Александр Селихов (справа) во время матча

Российская Премьер-Лига (РПЛ). Тинькофф - Чемпионат России по футболу 2021/2022. 28-й тур. Матч между командами "Урал" (Екатеринбург) – "Спартак М" (Москва) на стадионе "Екатеринбург Арена". Вратарь команды "Спартак М" Александр Селихов (справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Встреча заместителей губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова и Дмитрия Ионина с представителями малого и среднего бизнеса Свердловской области

Встреча заместителей губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова и Дмитрия Ионина с представителями малого и среднего бизнеса Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Всероссийская акция &quot;Ночь музеев&quot;. Посетители во время посещения музея природы Урала

Всероссийская акция "Ночь музеев". Посетители во время посещения музея природы Урала

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Мероприятие &quot;Битва ораторов&quot; в концертном зале Teatro Veneziano. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова на мероприятии

Мероприятие "Битва ораторов" в концертном зале Teatro Veneziano. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова на мероприятии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

IX межрегиональная Российско-Киргизская конференция в МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;

IX межрегиональная Российско-Киргизская конференция в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Ректор УГМУ Ольга Ковтун на тридцать девятой конференции Свердловского регионального отделения всероссийской политической партии &quot;Единая Россия&quot;

Ректор УГМУ Ольга Ковтун на тридцать девятой конференции Свердловского регионального отделения всероссийской политической партии "Единая Россия"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения на должность губернатора Свердловской области

Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения на должность губернатора Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Презентация рейса авикомпании Azur Air на бизнес-джете Lujo Black Jet (самолет Boeing 757-200) Екатеринбург- Бодрум в аэропорту Екатеринбурга. Подготовка самолета к рейсу.

Презентация рейса авикомпании Azur Air на бизнес-джете Lujo Black Jet (самолет Boeing 757-200) Екатеринбург- Бодрум в аэропорту Екатеринбурга. Подготовка самолета к рейсу.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церковь на территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга. Каравелла. Алые паруса

Церковь на территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга. Каравелла. Алые паруса

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

XIII Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Габон в Российской Федерации Жоаанна Роз Мамьаака

XIII Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Габон в Российской Федерации Жоаанна Роз Мамьаака

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Работа магазина &quot;IKEA Шведские продукты&quot; в торговом центре &quot;Мега&quot;. Покупатель в торговом зале магазина

Работа магазина "IKEA Шведские продукты" в торговом центре "Мега". Покупатель в торговом зале магазина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 7 тур. Матч между командами &quot;Урал&quot; (Екатеринбург) и &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) на стадионе &quot;Екатеринбург-Арена&quot;. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на футбольном поле перед началом матча

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 7 тур. Матч между командами "Урал" (Екатеринбург) и "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Екатеринбург-Арена". Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на футбольном поле перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 7 тур. Матч между командами &quot;Урал&quot; (Екатеринбург) и &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) на стадионе &quot;Екатеринбург-Арена&quot;

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 7 тур. Матч между командами "Урал" (Екатеринбург) и "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Екатеринбург-Арена"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, обвиняемый в дискредитации вооруженных сил России, во время заседания Верх-Исесткого районного суда

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, обвиняемый в дискредитации вооруженных сил России, во время заседания Верх-Исесткого районного суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Владислав Идамжапов, адвокат бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана во время заседание Верх-Исесткого районного суда

Владислав Идамжапов, адвокат бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана во время заседание Верх-Исесткого районного суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

День народов Среднего Урала. ХХ фестиваль народов Урала в ЦПКиО имени В.Маяковского

День народов Среднего Урала. ХХ фестиваль народов Урала в ЦПКиО имени В.Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Елена Герасевич  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Призывной пункт в Чкаловском районе

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Призывной пункт в Чкаловском районе

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Бывшие сестры Среднеуральского женского монастыря со своими родственниками и благодетелями по благословлению их духовного наставника экс-схиигумена Сергия собрали гуманитарную помощь для призванных на специальную военную операцию

Бывшие сестры Среднеуральского женского монастыря со своими родственниками и благодетелями по благословлению их духовного наставника экс-схиигумена Сергия собрали гуманитарную помощь для призванных на специальную военную операцию

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Открытие первой очереди мультимодального транспортно-логистического центра &quot;Уральский&quot; в Свердловской области. Вагоны с грузовыми контейнерами на железнодорожных путях

Открытие первой очереди мультимодального транспортно-логистического центра "Уральский" в Свердловской области. Вагоны с грузовыми контейнерами на железнодорожных путях

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Турнир по настольному теннису среди любителей &quot;Уральская шляпа-2022&quot;, организованный ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot;. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Турнир по настольному теннису среди любителей "Уральская шляпа-2022", организованный ИД "Коммерсантъ-Урал". Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Борис Ярков

Единый день голосования. Голосование на избирательном участке на выборах губернатора Свердловской области. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (слева) во время голосования

Единый день голосования. Голосование на избирательном участке на выборах губернатора Свердловской области. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (слева) во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

VII Фестиваль Современной еврейской культуры в &quot;Ельцин Центре&quot;. Выступление хора

VII Фестиваль Современной еврейской культуры в "Ельцин Центре". Выступление хора

Фото: Коммерсантъ / Елена Ельцова  /  купить фото

Митинг-концерт в поддержку референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР и частей Херсонской и Запорожской областей Украины прошел на площади перед Дворцом молодежи. Участники во время митинга-концерта

Митинг-концерт в поддержку референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР и частей Херсонской и Запорожской областей Украины прошел на площади перед Дворцом молодежи. Участники во время митинга-концерта

Фото: Коммерсантъ / Елена Ельцова  /  купить фото

Митинг-концерт в поддержку добровольцев (волонтеров), осуществляющих сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса &quot;Мы вместе! Своих не бросаем&quot;. Зрители во время концерта

Митинг-концерт в поддержку добровольцев (волонтеров), осуществляющих сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса "Мы вместе! Своих не бросаем". Зрители во время концерта

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сельскохозяйственное предприятие &quot;Балтымский агрокомплекс&quot;. Коровы на молочной ферме

Сельскохозяйственное предприятие "Балтымский агрокомплекс". Коровы на молочной ферме

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Испытания демонстратора двигателя для возвращаемой ракеты на площадке АО &quot;Научно-исследовательский институт машиностроения&quot;

Испытания демонстратора двигателя для возвращаемой ракеты на площадке АО "Научно-исследовательский институт машиностроения"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пресс-конференция посвященная проведению Дням Эрмитажа и пресс-показ выставок «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа» и «Дар Благородной Бухары. Дары бухарских эмиров из коллекции Государственного Эрмитажа» в экспозиционно-мемориальном корпусе центра &quot;Эрмитаж Урал&quot;

Пресс-конференция посвященная проведению Дням Эрмитажа и пресс-показ выставок «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа» и «Дар Благородной Бухары. Дары бухарских эмиров из коллекции Государственного Эрмитажа» в экспозиционно-мемориальном корпусе центра "Эрмитаж Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Снос здания бывшей больницы скорой помощи в Екатеринбурге

Снос здания бывшей больницы скорой помощи в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Виды Екатеринбурга. Жанровая фотография. Мужчина в красной куртке и солнцезащитных очках на фоне здания &quot;Газпром Трансгаз. Екатеринбург&quot;

Виды Екатеринбурга. Жанровая фотография. Мужчина в красной куртке и солнцезащитных очках на фоне здания "Газпром Трансгаз. Екатеринбург"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

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Праздник Крещения Господня. Крещенские купания в Верх-Исетском пруду.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время ежегодной пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Белоярская атомная электростанция (АЭС). Работник станции в реакторном зале четвертого энергоблока

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Учения дорожных и экстренных служб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на дорожном участке Екатеринбургской кольцевой автодороги

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Несогласованная акция против специальной военной операции на Украине в центре Екатеринбурга. Сотрудники полиции во время патрулирования на месте проведения акции

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Несогласованная акция против специальной военной операции на Украине прошла в центре Екатеринбурга. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в ответ на обращение глав Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной республики (ЛНР) об оказании военной помощи. Сотрудники полиции во время задержания участников акции

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Работа научно-производственного объединения "БиоМикроГели". Сотрудница в производственном цехе

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Памятный знак "Зайка", посвященный детям, эвакуированным на Средний Урал в годы Великой Отечественной войны, установленный ко Дню Победы 9 мая на углу улицы 8 Марта и проспекта Ленина, где в 1941-1943 годах жила в эвакуации Агния Барто. Скульптор Федор Петров в мастерской во время работы над скульптурой

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Открытие банного комплекса "Сандуны"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия выставки-форума "Здравоохранение Урала – 2022" на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Посетители на выставке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время церемонии открытия выставки-форума "Здравоохранение Урала – 2022" на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Праздничный пасхальный крестный ход от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Праздничный пасхальный крестный ход от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (в центре) во время крестного хода

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Российская Премьер-Лига (РПЛ). Тинькофф - Чемпионат России по футболу 2021/2022. 28-й тур. Матч между командами "Урал" (Екатеринбург) – "Спартак М" (Москва) на стадионе "Екатеринбург Арена". Вратарь команды "Спартак М" Александр Селихов (справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Встреча заместителей губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова и Дмитрия Ионина с представителями малого и среднего бизнеса Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Всероссийская акция "Ночь музеев". Посетители во время посещения музея природы Урала

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Мероприятие "Битва ораторов" в концертном зале Teatro Veneziano. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова на мероприятии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

IX межрегиональная Российско-Киргизская конференция в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Ректор УГМУ Ольга Ковтун на тридцать девятой конференции Свердловского регионального отделения всероссийской политической партии "Единая Россия"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения на должность губернатора Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Презентация рейса авикомпании Azur Air на бизнес-джете Lujo Black Jet (самолет Boeing 757-200) Екатеринбург- Бодрум в аэропорту Екатеринбурга. Подготовка самолета к рейсу.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церковь на территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга. Каравелла. Алые паруса

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

XIII Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Габон в Российской Федерации Жоаанна Роз Мамьаака

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Работа магазина "IKEA Шведские продукты" в торговом центре "Мега". Покупатель в торговом зале магазина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 7 тур. Матч между командами "Урал" (Екатеринбург) и "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Екатеринбург-Арена". Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на футбольном поле перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 7 тур. Матч между командами "Урал" (Екатеринбург) и "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Екатеринбург-Арена"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, обвиняемый в дискредитации вооруженных сил России, во время заседания Верх-Исесткого районного суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Владислав Идамжапов, адвокат бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана во время заседание Верх-Исесткого районного суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

День народов Среднего Урала. ХХ фестиваль народов Урала в ЦПКиО имени В.Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Елена Герасевич  /  купить фото

Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Призывной пункт в Чкаловском районе

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Бывшие сестры Среднеуральского женского монастыря со своими родственниками и благодетелями по благословлению их духовного наставника экс-схиигумена Сергия собрали гуманитарную помощь для призванных на специальную военную операцию

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Открытие первой очереди мультимодального транспортно-логистического центра "Уральский" в Свердловской области. Вагоны с грузовыми контейнерами на железнодорожных путях

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Турнир по настольному теннису среди любителей "Уральская шляпа-2022", организованный ИД "Коммерсантъ-Урал". Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Борис Ярков

Единый день голосования. Голосование на избирательном участке на выборах губернатора Свердловской области. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (слева) во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

VII Фестиваль Современной еврейской культуры в "Ельцин Центре". Выступление хора

Фото: Коммерсантъ / Елена Ельцова  /  купить фото

Митинг-концерт в поддержку референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР и частей Херсонской и Запорожской областей Украины прошел на площади перед Дворцом молодежи. Участники во время митинга-концерта

Фото: Коммерсантъ / Елена Ельцова  /  купить фото

Митинг-концерт в поддержку добровольцев (волонтеров), осуществляющих сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса "Мы вместе! Своих не бросаем". Зрители во время концерта

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сельскохозяйственное предприятие "Балтымский агрокомплекс". Коровы на молочной ферме

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Испытания демонстратора двигателя для возвращаемой ракеты на площадке АО "Научно-исследовательский институт машиностроения"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пресс-конференция посвященная проведению Дням Эрмитажа и пресс-показ выставок «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа» и «Дар Благородной Бухары. Дары бухарских эмиров из коллекции Государственного Эрмитажа» в экспозиционно-мемориальном корпусе центра "Эрмитаж Урал"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Снос здания бывшей больницы скорой помощи в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Виды Екатеринбурга. Жанровая фотография. Мужчина в красной куртке и солнцезащитных очках на фоне здания "Газпром Трансгаз. Екатеринбург"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

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