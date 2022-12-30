Год прошел, а вы смотрите

Митинг-концерт в поддержку референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР и частей Херсонской и Запорожской областей Украины прошел на площади перед Дворцом молодежи. Участники во время митинга-концерта

Фото: Коммерсантъ / Елена Ельцова / купить фото