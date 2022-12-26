Кубани возместили 70 млн рублей затрат на создание инфраструктуры промпарка «Краснодар»

В бюджет Краснодарского края поступил завершающий в этом году федеральный трансферт в размере 69,9 млн руб. За счет этих средств будут возмещены затраты на создание инфраструктуры промпарка «Краснодар», сообщает пресс-служба администрации региона.

За счет краевой господдержки в промпарке «Краснодар» создали два энергоцентра и два хладоцентра, очистные и водозаборные сооружения, а также объекты газоснабжения, сети водо-, электро- и теплоснабжения. Теперь в бюджет региона вернули средства, которые являются фактически уплаченными резидентами промпарка федеральными налогами и ввозными таможенными пошлинами.

«Такой механизм развития промышленной инфраструктуры, когда средства бюджета региона направляют на строительство объектов инфраструктуры, а затем возмещают из федерального бюджета, предусмотрен законодательством»,— отметил и. о. руководителя департамента промышленной политики края Владимир Мостовой.

По его словам, в 2021 году общий объем межбюджетного трансферта составил 20,9 млн руб., в этом году сумма выросла до 248,9 млн руб.

Индустриальный парк «Краснодар» является первым и самым крупным промпарком Кубани. Его площадь составляет более 236 га. Управляющая компания инвестировала в развитие площадки 10,2 млрд руб. собственных средств. На его территории уже разместили предприятия по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, на которых работают более 1,5 тыс. человек. Сейчас на площадке строят предприятия по выращиванию и переработке зеленых культур, производству готовой еды, а также промышленной переработке стекла.

Татьяна Ручкина

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