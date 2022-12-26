До 45% вызовов скорой помощи в Нижегородской области являются нецелевыми

В Нижегородской области около 45% вызовов скорой помощи являются нецелевыми. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в Telegram-канале.

«Основная претензия жителей — скорые едут долго. Но во всех случаях с жалобами скорая и приезжать не должна была: приступ радикулита, запор около недели, температура однократного подъема, гематома на ногте, кашель на фоне ОРВИ»,— написал министр. Такие вызовы переводятся в статус неотложных, тогда время ожидания приезда скорой начинается от двух часов.

Из-за загрузки скорая может не успеть приехать к тем, кому действительно необходима экстренная помощь, добавил господин Мелик-Гусейнов. По его словам, скорую следует вызывать при несчастных случаях, укусах животных, асфиксии, обмороке, болях в сердце, остром отравлении.

Елена Ковалева