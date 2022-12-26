В Екатеринбурге скончался православный ученый и педагог Станислав Погорелов

Выдающийся ученый и педагог Станислав Погорелов скончался на 80 году жизни в воскресенье, 25 декабря, сообщила пресс-служба екатеринбургской епархии. Станислав Погорелов является одним из первых в России разработчиков курса «Основ православный культуры», а также автором более ста научных публикаций по теме эстетического воспитания, художественного образования, использования информационных технологий в гуманитарно-художественном образовании.

«Он останется в моем сердце человеком мудрым, сильным, стойким, волевым, добрым. Конечно, нам сейчас будет всем не хватать его мудрости, его доброго сердца, его отеческого участия, его стратегического мышления, его поэтического слова и научного взгляда. Станислав Тимофеевич очень бережно относился к детству, посвятил большую часть жизни именно педагогике. Любил жизнь, любил людей, любил трудиться»,— сказала кандидат педагогических наук, доцент Уральского государственного педагогического университета Елена Бородина.

Станислав Погорелов родился 22 июня 1943 года в селе Большая Лысьва Пермской области. Стал кандидатом педагогических наук в 1983 году. Ему присуждено звание почетного работника высшей школы РФ, члена Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России, советника министра образования и молодежной политики Свердловской области по духовно-нравственному просвещению. Был отмечен церковными наградами: медалью праведного Симеона Верхотурского первой степени и медалью святых Царственных страстотерпцев первой степени.

Отпевание состоится 27 декабря в 11:00 в храме Николая Чудотворца при Горном университете.

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Диана Сунагатуллина