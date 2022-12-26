Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект реконструкции станции Хабзас

В рамках второго этапа модернизации Восточного полигона РЖД пройдет реконструкция станции Хабзас в Республике Хакасия. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Площадка расположена на участке железнодорожной линии Междуреченск-Тайшет Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Работы по ее реконструкции входят в инвестиционный проект по развитию пропускной способности Транссибирской магистрали.

«На станции Хабзас увеличат протяженность приемо-отправочных путей в восточную сторону до полезной длины не менее 1110 м. Это необходимо для пропуска грузовых составов весом до 7100 т и обеспечения работы подталкивающих локомотивов в особо трудных топографических условиях: участок станции Хабзас представляет собой сочленение пойменной террасы со склоном долины реки Аскиз», – пояснил главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Южного филиала Главгосэкспертизы России Александр Гаврилов.

Проектом также предусмотрено оборудование всех стрелочных переводов на станции системой электрообогрева для защиты от снежных заносов и наледи в зимний период.

В рамках программы модернизации линии Междуреченск – Тайшет в 2022 году техническому перевооружению подверглись еще 6 подстанций – Кравченко, Мана, Крол, Щетинкино, Кошурниково, Курагино.

Лолита Белова

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