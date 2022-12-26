Сибирский фестиваль снежной скульптуры переедет в Центральный парк Новосибирска

Традиционный Сибирский фестиваль снежной скульптуры в Новосибирске сменил локацию. В этом году он пройдет не в Первомайском сквере, а в Центральном парк.

По данным пресс-центра мэрии, в 2023 году темой соревнований мастеров снежной скульптуры выбрана «Вся Россия в моем городе». Старт фестивалю будет дан 4 января, его итоги подведут 8 января.

В фестивале, помимо хозяев, планируют принять участие команды из Казахстана, а также ряда сибирских городов: Купино, Красноярска, Омска, Хабаровска, Байкальска, Якутска, Геленджика, Сочи и Новороссийска. Их работы будут размещены на аллее у Музыкального театра.

Нынешний Сибирский фестиваль снежной скульптуры будет 23-м по счету. В прошлом году победу одержала команда новосибирских художников с работой «Танец шамана».

Снежные скульптуры простоят в Центральном парке до 24 января.

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Валерий Лавский