OMODA WELCOME в «САТУРН-Р-АВТО»!

3 и 4 декабря в дилерском центре OMODA «САТУРН-Р-АВТО» прошло мероприятие WELCOME OMODA!
OMODA – это вселенная, объединяющая реальное и виртуальное пространство, размывающая границы настоящего и будущего.
Данную атмосферу помогли поддержать мелодичные сеты от диджея, серия необычных розыгрышей, веселая анимация для малышей и, разумеется, тест-драйв на абсолютно новом фастбэк-кроссовере OMODA C5!
OMODA C5 – долгожданный футуристичный фастбэк-кроссовер, автомобиль из будущего, доступный уже сегодня!
Познакомьтесь и вы с новым кроссовером OMODA C5 лично. Пройдите тест-драйв!
Подробнее по телефону +7 (342) 250-70-00
Сайт: omoda-saturn-r.ru
Дилерский центр OMODA «САТУРН-Р-АВТО» расположен на ул. Спешилова, 104А/1.
Ждем вас в гости!
Генеральный партнер мероприятия – Страховой дом «ВСК» www.vsk.ru
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