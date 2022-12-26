OMODA WELCOME в «САТУРН-Р-АВТО»!

3 и 4 декабря в дилерском центре OMODA «САТУРН-Р-АВТО» прошло мероприятие WELCOME OMODA!

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OMODA – это вселенная, объединяющая реальное и виртуальное пространство, размывающая границы настоящего и будущего.

Данную атмосферу помогли поддержать мелодичные сеты от диджея, серия необычных розыгрышей, веселая анимация для малышей и, разумеется, тест-драйв на абсолютно новом фастбэк-кроссовере OMODA C5!

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OMODA C5 – долгожданный футуристичный фастбэк-кроссовер, автомобиль из будущего, доступный уже сегодня!

Познакомьтесь и вы с новым кроссовером OMODA C5 лично. Пройдите тест-драйв!

Подробнее по телефону +7 (342) 250-70-00

Сайт: omoda-saturn-r.ru

Дилерский центр OMODA «САТУРН-Р-АВТО» расположен на ул. Спешилова, 104А/1.

Ждем вас в гости!

Генеральный партнер мероприятия – Страховой дом «ВСК» www.vsk.ru