SPAC ликвидируются в декабре с рекордной скоростью

Рынок слияний со специализированными SPAC-компаниями, переживавший бум еще в начале прошлого года, к концу нынешнего перешел к массовой ликвидации, пишет The Wall Street Journal.

В этом месяце ежедневно ликвидируется по четыре SPAC — с такой же скоростью они создавались на пике популярности у бизнесменов такого способа выхода на биржу.

Специализированные компании по целевым слияниям и поглощениям (SPAC) создаются с единственной целью — поглощение частной компании и вывод ее на биржу. Инвесторы, вкладывающиеся в SPAC, обычно дают ее руководителям два года, чтобы найти потенциального партнера для его поглощения. Если компания не справляется с этой задачей, ей приходится выплачивать своим инвесторам дополнительную сумму денег или ликвидироваться.

По данным SPAC Research, с начала декабря о ликвидации и возврате денег инвесторам объявили уже около 70 SPAC. Это больше, чем за всю историю рынка. Создатели же компаний-пустышек потеряли в декабре уже около $600 млн, а потери с начала года оцениваются в $1,1 млрд.

Более того, эксперты уверены, что в ближайшем будущем рынок SPAC продолжит падение. В условиях падения фондовых рынков и повышения ключевых ставок владельцам SPAC стало гораздо труднее найти партнера для слияния, пишет WSJ. Аналитики полагают, что уже в ближайшие месяцы потери владельцев SPAC достигнут $2 млрд.

Кирилл Сарханянц