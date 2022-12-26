Погода в Петербурге в новогоднюю ночь будет «мягкой» и теплой

Синоптики не исключают, что в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге начнется оттепель. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Столбики термометров не опустятся ниже -2 градусов. Господин Вильфанд отметил, что петербуржцы смогут насладиться «мягкой» погодой. Осадков между тем не ожидается и в Москве и Подмосковье, хотя им пообещали снежную погоду. Будет ли снег в Петербурге, метеоролог не уточнил.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что главный синоптик Петербурга предупредил о возможных дождях на Новый год.

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