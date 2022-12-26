Гурманские праздники

White Rabbit
Очень символично встретить год Кролика в ресторане «Белый кролик». Напоминаем, что следующий раз такая возможность представится только через 12 лет. Помимо гастрономических хитов от одного из самых главных шефов современности Владимира Мухина гостей ждет новогодняя классическая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, с боем курантов и подарками, а также хедлайнером ночи — группой Uma2rman. Стоимость вечера зависит от выбранного стола и его удаленности от сцены.
Ресторан White Rabbit
Смоленская площадь, дом 3
Сбор гостей в 22:00
«Метрополь»
Масштабный Новый год ждет гостей в гостинице «Метрополь». Легендарный отель в сердце столицы на одну ночь превратится в театр, гостям которого свое творчество подарят артисты из театра напротив, то есть Большого. В программе — отрывки из самых известных опер и балетные партии. Праздничная программа поделена на три части: в первой и второй гостей ждут живая музыка и фрагменты опер и балетов, в третьей вместе с наступлением Нового года — вокалисты и диджей. Гастрономическую составляющую обеспечат хиты «Метрополя» от поваров Инвера Тлехуча и Андрея Мишакова и, конечно, шампанское.
Театральный проезд, дом 2
Сбор гостей в 20:00
«Белуга» и Dr. Zhivago
Новый год в непосредственной близости от Красной площади можно отметить и в двух ресторанах Александра Раппопорта: «Белуга» и Dr. Zhivago, которые расположились в отеле «Националь».
Ресторан «Белуга»
В новогоднюю ночь в ресторане Dr. Zhivago вас ждет интерьер с советской эстетикой, ужин с блюдами современной русской кухни от Антона Кочуры и кавер-группа Bulldozer Band.
Разнообразие икры — осетровой, стерляжьей, севрюжьей — и авангардный сет с деликатесами от шеф-повара Евгения Викентьева представят в праздничную ночь гостям ресторана «Белуга», удостоенного звезды Michelin. Все это щедро будет приправлено французским шампанским и живой джазовой музыкой. Бонусом — прекрасный вид на Кремль.
Моховая улица, дом 15/1, строение 1
Сбор гостей в 21:00
Peach
Волшебная в буквальном смысле новогодняя ночь ждет гостей ресторана Peach Эмина Агаларова. Помимо гастрономического меню от молодого и талантливого шеф-повара Кирилла Бергера гостей ждут сказочники и иллюзионисты, специальный фотосет и музыкальный гость вечера Владимир Пресняков. Также принимаются предзаказы на новогодние блюда этого вечера.
Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 10Г
Сбор гостей в 22:00
Assunta Madre
Новый год в итальянском и средиземноморском стиле предлагает отметить ресторан Assunta Madre на Поварской. Гости вечера смогут повеселиться под живую музыку в исполнении джаз-бэнда и кавер-группы «СтереоЛюди», хедлайнером вечера выступит лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.
Ресторан Assunta Madre
Поварская улица, дом 52/55, строение 2
Сбор гостей в 21:00
НОВОГОДНЯЯ ДОСТАВКА
Dellos Group
Удовлетворить запросы всех членов семьи поможет новогодняя доставка от Dellos Group. Здесь на выбор можно заказать блюда из ресторана «Турандот», легендарного «Кафе Пушкинъ» и «Фаренгейт». В «Турандот» — например, вам предложат авторский оливье с уткой, ассорти мяса, рыбы, солений и фирменную пекинскую утку. Также шеф-повар «Турандот» Дмитрий Еремеев сформировал меню light с более легкими блюдами.
Bocconcino
Новый год с итальянским акцентом предлагает отметить ресторан Bocconcino. В декабре здесь запустили новогоднюю кулинарию. Бренд-шеф включил в меню оливье с отварной телятиной, заливное из говяжьего языка и запеченную с яблоками утку. Специально для самых маленьких — пряничный паровоз и пряничный домик, расписанные вручную. Конечно, здесь всегда можно заказать итальянскую пиццу на тонком тесте из дровяной печи, итальянские закуски вроде вителло тоннато и лазаньи. Предзаказ минимум за сутки.
«Ткемали»
Если вам хочется видеть на столе блюда кавказской кухни, то вам определенно в ресторан «Ткемали». Фирменные блюда грузинской кухни, блюда на компанию и даже полуфабрикаты — флагманский «Ткемали» на Китай-городе отправляет в доставку все меню. Настоящим украшением стола станет буглама: запеченная в тесте голень барашка с овощами, зеленью и сушеным ткемали, корона из каре барашка. Те, кто предпочитает традиционные новогодние угощения, могут заказать запеченного гуся с яблоками и стерлядь с овощами. А поклонникам нестандартных решений «Ткемали» предлагает 5 кг праздничного плова с перепелками и четырехкилограммовый запеченный плов с сухофруктами и каштанами. И, конечно, фирменный аджарский хачапури весом почти 1,5 кг. Те, кто не поленится включить духовку за час до прихода гостей, отведают разные хачапури с пылу с жару: в разделе «Полуфабрикаты» — и аджарские, и имеретинские, и мегрельские.