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Радий Хабиров вручил герою России Борису Дудко орден генерала Шаймуратова

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве республики вручил орден генерала Шаймуратова герою России, уроженцу Бирска Борису Дудко.

Радий Хабиров поблагодарил Бориса Дудко за службу. В начале декабря заместитель командира отдельного танкового батальона гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Борис Дудко получил медаль «Золотая звезда». В ходе специальной военной операции рота под его командованием смогла уничтожить 20 танков, 18 боевых машин пехоты и семь танков.

Карина Мамаева

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