Научная программа НЦФМ

В 2023–2025 годах финансировать научную программу НЦФМ по десяти направлениям будут впервые из федерального бюджета:

Физика частиц и космология.

Национальный центр исследования архитектур суперкомпьютеров.

Математическое моделирование на супер-ЭВМ экса- и зеттафлопсной производительности.

Газодинамика и физика взрыва.

Физика высоких плотностей энергии.

Ядерная и радиационная физика.

Исследования в сильных и сверхсильных магнитных полях.

Физика изотопов водорода.

Искусственный интеллект и большие данные в технических, промышленных, природных и социальных системах.

Экспериментальная лабораторная астрофизика и геофизика.