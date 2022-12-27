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Научная программа НЦФМ

В 2023–2025 годах финансировать научную программу НЦФМ по десяти направлениям будут впервые из федерального бюджета:

  • Физика частиц и космология.
  • Национальный центр исследования архитектур суперкомпьютеров.
  • Математическое моделирование на супер-ЭВМ экса- и зеттафлопсной производительности.
  • Газодинамика и физика взрыва.
  • Физика высоких плотностей энергии.
  • Ядерная и радиационная физика.
  • Исследования в сильных и сверхсильных магнитных полях.
  • Физика изотопов водорода.
  • Искусственный интеллект и большие данные в технических, промышленных, природных и социальных системах.
  • Экспериментальная лабораторная астрофизика и геофизика.

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