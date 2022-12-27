Научная программа НЦФМ

В 2023–2025 годах финансировать научную программу НЦФМ по десяти направлениям будут впервые из федерального бюджета:
- Физика частиц и космология.
- Национальный центр исследования архитектур суперкомпьютеров.
- Математическое моделирование на супер-ЭВМ экса- и зеттафлопсной производительности.
- Газодинамика и физика взрыва.
- Физика высоких плотностей энергии.
- Ядерная и радиационная физика.
- Исследования в сильных и сверхсильных магнитных полях.
- Физика изотопов водорода.
- Искусственный интеллект и большие данные в технических, промышленных, природных и социальных системах.
- Экспериментальная лабораторная астрофизика и геофизика.