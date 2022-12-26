В суд передали дело о ДТП, в котором погибли уральские актрисы

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 51-летнего водителя грузовика MAN, устроившего ДТП на трассе «Серов — Екатеринбург», где погибли две актрисы Краснотурьинского театра кукол. Как указали в прокуратуре Свердловской области, обвиняемый отвлекся от управления большегрузом, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом марки «ПАЗ», в котором находились артисты. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Валерием Горелых Фото: Предоставлено Валерием Горелых

Авария с участием работников театра произошла 1 октября. Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что в результате ДТП до приезда скорой помощи погибли две актрисы 37 и 25 лет. Еще один пассажир автобуса, 21-летний мужчина, с травмами был доставлен в районную больницу. Всего в автобусе находилось 16 человек. «Тягач принадлежит кушвинскому молочному предприятию, он возвращался в свой город из Серова без груза. Сотрудниками ДПС водитель был освидетельствован, состояние опьянения не установлено, злостным нарушителем ПДД не является, судя по базе данным», — уточнил полковник Горелых.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Катерина Якушева