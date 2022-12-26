Апелляция отменила взыскание с Республики Алтай 780 млн рублей в пользу «Россети Сибирь»

Седьмой арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о взыскании с минфина Республики Алтай 782 млн руб. в пользу ПАО «Россети Сибирь».

Таким образом, суд удовлетворил апелляционные жалобы министерства финансов и комитета по тарифам Республики Алтай, выступавшего третьим лицом по делу.

Как сообщалось, в сентябре 2022 года арбитражный суд Республики Алтай удовлетворил требования компании «Россети Сибирь» о взыскании с минфина региона недополученных доходов компании, связанных с транзитом электроэнергии из Алтайского края по сетям «Алтайэнерго» (филиал ПАО «Россети Сибирь») для электроснабжения потребителей в республике. Заявление было подано компанией в марте 2021 года, изначально сумма, предъявленная к взысканию, составляла 912,2 млн руб.

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Дарья Решетникова